“ألفيار” تعلن استلام دفعة جديدة من لحوم الأغنام الطازجة

أعلنت الشركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار”، في بيان لها اليوم الأربعاء، استلامها دفعة جديدة من لحوم الأغنام الطازجة الموجهة للاستهلاك، قادمة من إسبانيا.

وحسب بيان “ألفيار”، سيتم توزيع اللحوم المستوردة على المتعاملين الاقتصاديين وتجار اللحوم بالجملة والتجزئة.

وأوضحت الجزائرية للحوم الحمراء أن عملية التوزيع سيتم الشروع فيها بداية من يوم الأحد القادم.

وفي هذا الصدد، دعت الشركة الجزائرية للحوم الحمراء الراغبين باقتناء هذه اللحوم إلى التقرب من مصلحة التسويق للشركة على مستوى المديرية العامة في بئر توتة. أو على مستوى المذابح التابعة لها في كل من عنابة و حاسي بحبح وبوقطب و عين مليلة. وذلك ابتداءً من يوم الأحد المقبل، أو الاتصال على الأرقام الاتية:

القسم التجاري في المديرية العامة :

0550839051

0540090324

القسم التجاري في مذبح حاسي بحبح :

0542167113

القسم التجاري في مذبح بوقطب:

0561978209

القسم التجاري في مذبح عنابة :

0550154619

القسم التجاري في مذبح عين مليلة :

0550025659