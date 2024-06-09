ألفيار: فتح نقطتي بيع جديدة لأضاحي العيد في عين البنيان وبابا علي

ستفتتح الشركة الجزائرية للحوم الحمراء نقاط بيع جديدة لرؤوس الماشية تحسبا لعيد الأضحى المبارك، من أجل التخفيف من حالة الضغط عير المسبوقة التي عاشتها في أولى أيام عمليات البيع، وذلك على مستوى كلا من بابا علي وعين البنيان غربي العاصمة.

كشف علي زياني، المدير العام لشركة “ALVIAR” في تصريح خص به “النهار أنلاين”، عن فتح نقطتي بيع جديدتين لأضاحي العيد بداية من يوم غد الإثنين، من أجل تخفيف حالة الضغط التي تعرفها النقطة الوحيدة المتواجدة بمدينة بئر توتة، والتي عرفت تهافتا كبيرا أمس من طرف المواطنين الراغبين في اقتناء أضحية تم تحديد سعرها ما بين تسعة وخمسين، تسعة وسبعين وكذا تسعين ألف دينار.

وقال المتحدث، بأنه تقرر رسميا الرفع من عدد نقاط البيع حتى يكون المنتوج متوفرا ودون أي ضغوطات أمام المواطن، حيث تقرر إضافة نقطة بيع بعين البنيان على مستوى ديوان الخضر واللحوم، وأخرى ببابا علي على مستوى المعهد البتقني لتربية الحيوانات.

وعن تقييم أولى عمليات البيع التي كانت أمس السبت، رد المدير العام للشركة الجزائرية للحوم الحمراء قائلا “صحيح كان هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على نقطة البيع بمنطقة بئر توتة، أما اليوم الأحد سجلنا انخفاضا في العدد وستنظم العملية أكثر غدا”.

وأضاف علي زباني، بأن مصالحة كانت تعوض في كل مرة المبيعات من رؤوس الأغنام بأغنام أخرى ضمانا للوفرة ورغبة في تلبية احتياجات أكبر عدد ممكن من زبائن الشركة.

وخصصت “ألفيار”، عشرة ألاف أضحية كدفعة أولى قابلة للارتفاع كلما ارتفع الطلب، كما وقعت على عشر اتفاقيات مع لجان الخدمات الاجتماعية لمختلف القطاعات من أجل البيع بالتقسيط على غرار قطاعي الأمن والإعلام.