“ألفيش” يدخل تاريخ كرة القدم !!

دخل البرازيلي “داني ألفيش” تاريخ كرة القدم من بابه الواسع، بعد تتويجه رفقة باريس سان جيرمان بلقب البطولة الفرنسية يوم أمس.

بعد فوزه هذا الموسم مع الفريق الباريسي بكأس الرابطة والدوري الفرنسي وصل ألفيش للقب الـ37 في مسيرته الكروية.

وبالتالي بات أكثر لاعب في تاريخ كرة القدم تحقيقا للألقاب الجماعية مع مختلف الأندية متفوقا على ريان غيغز وكيني داغليش.

وكان برشلونة أكثر فريق فاز معه البرازيلي بواقع 23 لقبا، في حين فاز مع السيدة العجوز بلقبين

وتوج أيضا بـ5 ألقاب مع إشبيلية و3 ألقاب مع البياسجي.

كما كان بدايته بلقب مع نادي باهيا البرازيلي، في حين توج مع منتخب بلاده “السامبا” بـ3 ألقاب.