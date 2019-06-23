“ألفيش” يفتح باب انضمام “عطال” لـ “باريس سان جيرمان” !

أعلن قائد منتخب البرازيل “داني ألفيش” مغادرته لنادي “باريس سان جيرمان”، ساعات قليلة بعد تأهل “السامبا” للدور الثاني من “كوبا أمريكا”.

ونشر “ألفيش عبر حسابه الرسمي في “الانستغرام”: “في الحياة هناك دائما بداية ونهاية واليوم انتهت قصتي مع باريس سان جيرمان والتي كانت مليئة بالانتصارات وبها الكثير من الخبرات”.

وأضاف: “أود أن أتوجه بالشكر إلى أسرة البياسجي على الفرصة التي أتيحت لنا معا لبناء صفحة في تاريخ النادي”.

ومع اقتراب رحيل “مونيي” أيضا، فإن إدارة “باريس سان جيرمان” بقيادة ناصر الخليفي ستسابق الزمن من أجل حسم صفقة “يوسف عطال”.

فالنجم الجزائري هو المطلب الرئيسي لشغل منصب ظهير أيمن في نادي العاصمة، بالرغم من أن إدارة “نيس” ترفض رحيله إلا مقابل دفع الشرط الجزائي والمقدر بـ 70 مليون أورو