«ألف دينار لعلاج الفلاحين وعائلاتهم آدوميسيل»!

المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي.. الشريف بن حبيلس لـ النهار:

«صحتك في دارك» صيغة جديدة للتأمين على صحة الفلاحين مقابل اشتراك سنوي

«تأمين الثقة» منتوج جديد للفلاحين الصغار مقابل 7 آلاف دينار

توفير خدمة «ديباناج» بـ50 دينارا لكل فلاح مؤمّن

كشف المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، الشريف بن حبيلس، عن مشروع جديد خاص بالفلاحين المؤمّنين لدى الصندوق، باستحداث خدمة تدعى «صحتك في دارك»، باشتراك سنوي يقدر بألف دينار، بالإضافة إلى منتوج جديد خاص بالفلاحين الصغار يدعى «تأمين الثقة» بمبلغ قدر 7 آلاف دينار.

وأوضح المدير العام، الشريف بن حبيلس، في تصريح خص به «النهار» على هامش توقيع اتفاقية بين الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والمجلس الوطني المهني المشارك لشعبة البطاطا، أن الصندوق يعمل على مرافقة جميع الفلاحين من دون استثناء.

داعيا الفلاحين إلى التقرب من الوكالات الولائية والاستفادة من تأمينات تحميهم من الأخطار الطبيعية، مشيرا إلى أن عدد الفلاحين المؤمنين لا يتجاوز 26 من المئة.

وقال المدير العام، إن الصندوق بصدد إطلاق مشروع هو الأول من نوعه في القريب، بإطلاق خدمة جديدة تدعى «صحتك في دارك»، مؤكدا أن هذه الخدمة تتعلق بمرافقة الصحية للفلاحين والتكفل بهم عن طريق تخصيص لهم سيارة إسعاف وفريق طبي، مشيرا إلى أن هذه الخدمة تكون بإشراك سنوي يقدر بألف دينار.

وأضاف المدير العام أن ما على الفلاح وعائلته إلا الاتصال بالصندوق من أجل تلقي العلاج ونقلهم إلى المستشفيات في الحالات المستعصية، مؤكدا أن هذا المشرع جاء نتيجة وجود فلاحين يقطنون في أمكان معزولة وبعيدة عن المدن.

كما كشف، شريف بن حبيلس، عن منتوج جديد خاص بالفلاحين الصغار بتأمين ممتلكاتهم بأسعار رمزية تصل إلى 7 آلاف دينار، مؤكدا أن هذا التأمين يتعلق بالفلاحين الذين يملكون 5 أبقار وهكتارين أرض.

وقال المدير العام، إن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي قدم تأمينا جديدا لأصحاب السيارات بدفع مبلغ قدره 50 دينارا من أجل توفير خدمة «ديباناج».

وبخصوص التعويضات، كشف المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي عن أكبر عملية تعويض بودرة الحليب التي احترقت بباخرة في عرض البحر، الأسابيع الماضية، بمبلغ قدره 3.6 مليون دولار، مؤكد أن الصندوق يقوم حاليا بتأمين جميع الشعب من دون استثناء.