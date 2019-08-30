ألف قتيل في معارك طرابلس وغوتيريش يحذر من تحولها لحرب أهلية

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أونطونيو غوتيريش، تخوّفه من أن يتحول الصراع في ليبيا إلى حرب أهلية.

وقال غوتيريش إن لم يتم فعل شيء على المدى القصير، فمن المحتمل جدا أن يتحول النزاع الحالي إلى حرب أهلية.

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أطراف النزاع إلى وقف الأعمال القتالية والعودة للحوار السياسي.

وأضاف غوتيريش، أنّ التوصل لحلّ سياسي للنزاع في ليبيا بحاجة إلى دعم كامل وجماعي من المجتمع الدولي.

كما أبدى غوتيريش قلقه من تواجد مرتزقة ومقاتلين أجانب في الأراضي الليبية يشاركون في المعارك.

ويذكر أنّ الأوضاع في ليبيا سارت نحو التأزّم بإقدام خليفة حفتر على مهاجمة العاصمة طرابلس بشكل مفاجئ، شهر أفريل الماضي.

وتتمركز قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس، وصدت قواتها خليفة حفتر على مشارف العاصمة.

واستعملت في المعارك بين الطرفين منذ ذاك الحين الأسلحة المتفجرة وسلاح الجو من الطرفين.

وأدت المعارك لحد الآن إلى مقتل ألف شخصن ونزوح 120 ألف شخص على الأقل.