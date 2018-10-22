«ألف موزع آلي سنشرع في تركيبه على مستوى مكاتب البريد»

المدير العام لبريد الجزائر عبد الكريم دحماني يكشف:

«1100 مليار سنتيم يتم سحبها يوميا من مراكز البريد»

كشف، عبد الكريم دحماني، المدير العام لبريد الجزائر، أن قيمة الأموال التي تسحب يوميا من مراكز البريد تقدر بحوالي 11 مليار دينار أي 1100 مليار سنتيم، مشيرا إلى أن المؤسسة تضخ أموالا ضخمة في المراكز .

وقال دحماني إن عدد الأموال التي يتم سحبها من الموزعات المالية تصل إلى 2.8 مليون عملية، في حين تصل كمية الأموال التي يتم سحبها من الموزعات البريدية إلى 2470 مليار دينار.

واستطرد دحماني قوله في التصريح الصحافي على هامش توقيع الاتفاقية مع «جازي»، أن مؤسسة بريد الجزائر تضمن كل الخدمات وبشكل متطور ورقمي لأكثر من 20 مليون زبون يملك حسابا في البريد، وكذا 5 ملايين زبون يملك البطاقة الذهبية».

وعن المشاريع المستقبلية، قال دحماني إن المؤسسة ستقوم بإحضار 1000 موزع آلي سيتم وضعه عبر كل مراكز البريد المتواجدة على القطر الوطني.

وبهذه المناسبة، أكد عبد الكريم دحماني التزامه وعزمه بدعم من الوزارة الوصية، على تحديث وتنويع طرق الدفع النقدي، وتعميم الدفع الإلكتروني، ورقمنة الخدمات لتسهيل الحياة اليومية للمواطنين، وتقديم خدمة عالية الجودة.

هذا، وكان بريد الجزائر قد أطلق العديد من الخدمات تتعلق بتحويل الأموال من حساب إلى حساب آخر، وتغيير رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الإلكترونية «الذهبية»، وكذا إصدار سجل هوية بريدي وأيضا إصدار سجل صغير.

وتتوفر الخدمات الجديدة في جميع الصرفات الآلية التابعة للجزائر، تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء وتنويع خدمات الأموال البريدية والإلكترونية في أجهزة الصراف الآلي، إضافة إلى تأمين المعاملات المالية وتبسيط تحويل معاملة الأموال بين أصحاب حسابات CCP وكذا الاستخدام الواسع النطاق للبطاقة المصرفية الإلكترونية الذهبية من بريد الجزائر، فضلا على الحد من استخدام النقد.

كما يتيح لعملاء بريد الجزائر وأصحاب بطاقة البطاقة الذهبية إصدار الأموال عبر ATM على جميع حسابات CCP، في الوقت الفعلي، مع سقف يومي قدره 50000 دج.

إضافة إلى أن خدمة تغيير رقم الهاتف المحمول مفيدة للعملاء الراغبين في تعديل أرقام هواتفهم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية الذهبية، وهذا مباشرة من خلال الصراف الآلي ذات الخدمة الذاتية للاستفادة من المزايا البعيدة، لاسيما الدفع عبر الأنترنت واستخدام تطبيق BaridiMob.

أما بخصوص بتسليم نسخة من سجل هوية بريدي RIP، فسيسمح ذلك للعميل بتحرير سجله البريدي RIP على جميع أجهزة الصرف الآلي للبريد الجزائري.