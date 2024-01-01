ألقى نظرة على جوهرك

قد نكون في أبهى حلتنا، ونرتدي أغلى الماركات العالمية ونضع أثمن العطور، لكن أبد ليس المظهر الذي يحدد من نحن، ولا يحكم علينا، وإذا كانت الصورة الخارجية تترك الانطباع الأول لدى الناس، إلا أنهم سرعان ما يتجاوزونها إلى الشخصية والطريقة والطباع والعادات.

حينما تنظر في المرآة ركز على ما يعجبك، واعتز بشكلك كما هو، وإذا راودتك أفكار سلبية، تذكر أنك أكبر من مجرد هذه الصورة المنعكسة، فالجمال الخارجي عرضة للتغير، وسهل تصحيحه، كما أنه أمر نسبي يختلف الناس في تقديره وتذوقه، أما جمالك الداخلي فهو كنزك الحقيقي الذي لا يزيده تقدم السن إلا نضارة وحسناً.

اعتني بنفسك

اعتني بنفسك جسداً وعقلاً وروحاً، فهو أمر أساسي للمحبة الذاتية، خصص وقتاً لك لتفكر فيما يسعدك حقًا، وثق أن إسعادك لنفسك هو ما يجعلك ناجحاً ونشيطاً ومحباً للآخرين ومؤثراً بشكل إيجابي في حياتهم.

جرّب أن تكتب هذا السؤال على ورقة: “سأحب نفسي أكثر حينما أفعل كذا.. كذا.. كذا..، وقم بملء هذه النقاط بما تشعر أنه حقاً يسعدك ويدخل السرور على نفسك، مهما كان ذلك الفعل بسيطاً أو تفصيلياً، كان أمنح لنفسي 20 دقيقة أمارس فيها الرياضة أو المشي، أتعلم شيئاً جديداً، أقضي المزيد من الوقت مع الأصدقاء، أتطوع في نشاط خيري يهمني.. إلى آخره من أعمال أعزز فيها من ذاتي وأضيف لها شيء إيجابي.