ألكاراز “نحى” ماجر و”خلى” بلومي !!

قام الناخب الوطني السابق “لوكاس ألكاراز”، بخرجة لافتة للأنظار من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.
وسحب التقني الإسباني الصورة التي كان يضعها مع رابح ماجر، في إشارة إلى عدم تقبله فقدان منصبه لصالح الأخير.
وعمد “ألكاراز” إبقاء صورته مع الأسطورة لخضر بلومي، حاضرة في الواجهة في رسالة غاضبة وغير مُباشرة لصاحب الكعب الذهبي.
وكان تعيين “مُصطفى” على رأس العارضة الفنية للخضر، أثار عاصفة من ردود الأفعال مابين مُرحب ورافض لهذا القرار.
التعليقات (1)
هو في الحق بلومي أكثر أحترام في الجزائر من ماجر .. و لكن في التدريب لا ذا ولا ذاك .. ياك نعرفوا امليح الجزائر كيف تسييّر أمورها من له شيته أفضل و أحسن و أقوى أتجاه النظام الحالي المتهلل هو من يحكم .. كلنا نعلم هذا لا أنتخابات ولا أختيار من طرف الشعب في الرياضة أو في أي مجال كل شيء ملفق و مدلس المهم بقاء النظام سيّد الحكم ولو على الباطل هم يدرون هذا جيدا فمن لا يسير في فلك النظام فله التهميش والقهر وفي بعض الأحيان الضغط حتى الموت ..