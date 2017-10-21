ألكاراز “نحى” ماجر و”خلى” بلومي !!

قام الناخب الوطني السابق “لوكاس ألكاراز”، بخرجة لافتة للأنظار من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وسحب التقني الإسباني الصورة التي كان يضعها مع رابح ماجر، في إشارة إلى عدم تقبله فقدان منصبه لصالح الأخير.

وعمد “ألكاراز” إبقاء صورته مع الأسطورة لخضر بلومي، حاضرة في الواجهة في رسالة غاضبة وغير مُباشرة لصاحب الكعب الذهبي.

وكان تعيين “مُصطفى” على رأس العارضة الفنية للخضر، أثار عاصفة من ردود الأفعال مابين مُرحب ورافض لهذا القرار.