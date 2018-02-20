ألكاراز يخل ببنود عقده مع الفاف ويتجه لخسارة قضيته لدى الفيفا !

كشفت مصادر موثوقة لتلفزيون “النهار” أن قضية الناخب الوطني السابق الإسباني لوكاس ألكاراز، سيتم الفصل فيها على مستوى لجنة المنازعات في الفيفا بعد سنيتين على الأقل.

و سيستغرق الفصل في النزاع بين الفاف و الكاراز كل هذه المدة بسبب الشكوى التي أودعتها الفاف ضد الكاراز بسبب اخلاله بأحد بنود العقد و المتمثل في البقاء اكثر من أسبوعين بأرض الوطن و هو الامر الذي لم يقم به مدرب غرناطة السابق.

و عاش وفاق سطيف قضية مماثلة مع اللاعب الإيفواري فرانك مادو التي فصلت لصالحه الفيفا قبل أسبوعين بعدما لعب للوفاق سنة 2015.

و طمأن المحامي الفرنسي الخبير في هذه القضايا الفاف مؤكدا ان القضية سيفصل فيها للفاف و توكد ذات المصادر ان الكاراز لم يتحصل على اَي سنتيم و سيعلن عن ذلك خلال الجمعية العامة العادية بمناسبة عرض التقرير المالي.