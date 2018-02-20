ألكاراز يخل ببنود عقده مع الفاف ويتجه لخسارة قضيته لدى الفيفا !

الرياضة
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ألكاراز يخل ببنود عقده مع الفاف ويتجه لخسارة قضيته لدى الفيفا ! صورة من الأرشيف
بقلم يونس رزيق

كشفت مصادر موثوقة لتلفزيون “النهار” أن قضية الناخب الوطني السابق الإسباني لوكاس ألكاراز، سيتم الفصل فيها على مستوى لجنة المنازعات في الفيفا بعد سنيتين على الأقل.

و سيستغرق الفصل في النزاع بين الفاف و الكاراز كل هذه المدة بسبب الشكوى التي أودعتها الفاف ضد الكاراز بسبب اخلاله بأحد بنود العقد و المتمثل في البقاء اكثر من أسبوعين بأرض الوطن و هو الامر الذي لم يقم به مدرب غرناطة السابق.

و عاش وفاق سطيف قضية مماثلة مع اللاعب الإيفواري فرانك مادو التي فصلت لصالحه الفيفا قبل أسبوعين بعدما لعب للوفاق سنة 2015.

و طمأن المحامي الفرنسي الخبير في هذه القضايا الفاف مؤكدا ان القضية سيفصل فيها للفاف و توكد ذات المصادر ان الكاراز لم يتحصل على اَي سنتيم و سيعلن عن ذلك خلال الجمعية العامة العادية بمناسبة عرض التقرير المالي.

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