ألكسيس قندوز ينضم إلى مولودية الجزائر بعقد لموسمين

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، مساء الاثنين، رسميًا تعاقدها مع الحارس الدولي ألكسيس قندوز، بعقد يمتد لسنتين. في صفقة قوية تدعم مركز حراسة المرمى للفريق استعداداً للموسم الكروي الجديد.

وجاء توقيع قندوز بعد مفاوضات مكثفة، خاصة أن إدارة المولودية فتحت في الأيام الأخيرة قنوات اتصال مع عدة حراس آخرين، أبرزهم بوسدر، فراحي ومجادل.

ويتمتع قندوز بخبرة دولية ومحلية، ينتظر منه أن يشكّل إضافة قوية للفريق في التحديات المقبلة، إذ تراهن عليه الإدارة ليكون أحد أعمدة المشروع الرياضي الجديد للمولودية.

هذا التوقيع يدخل في إطار سياسة النادي لتدعيم التشكيلة بأسماء نوعية، ورفع مستوى المنافسة داخل الفريق. في ظل الطموحات الكبيرة التي ترافق “العميد” هذا الموسم.