ألماس:”سنذهب إلى تونس بمعنويات مرتفعة للعودة بالتأهل”

أكد رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر عبد الناصر ألماس أن الفوز على السياسي سيمكنهم من الذهاب إلى تونس بمعنويات مرتفعة.

ألماس قال للموقع الرسمي للعميد:”الفوز أمام شباب قسنطينة، يؤكد أن الفريق قام بتحضيرات في المستوى، ويوضح نواياه في المنافسة على اللقب”.

“الفوز سيمكننا من التنقل إلى تونس لمواجهة الصفاقسي بمعنويات مرتفعة، وهذا تحدٍ آخر للعودة بتأشيرة التأهل في دوري أبطال إفريقيا”.

وختم:”ما علينا سوى أن نقوم بواجبنا كإدارة لتحفيز هؤلاء اللاعبين على مواصلة حصد الانتصارات، والتتويج بلقب على الأقل في نهاية الموسم”.