ألماس :”أعدنا أبناء المولودية لإدارة الفريق”

أوضح رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، عبد الناصر ألماس، بأن خيار الإعتماد على أبناء الفريق في الإدارة كان ضروريا.

وقال في تصريحات لتلفزيون “النهار” :”أنور باشطا وسيد علي عوف والطاهر بلخيري، إنتماؤهم للفريق أبرز خاصية عندهم وجعلتنا نمنحهم الثقة”.

وواصل :”إضافة الى هذا أنهم يمتلكون قدرات كبيرة في التسيير”.

وطالب الرجل الأول في الفريق العاصمي، بضرورة عودة الإستقرار إداريا على أمل أن ينعكس ذلك إيجابيا من الناحية الرياضية.

وأوضح باشطا من جهته، بأن الصراحة ستكون السمة الأبرز للمُسيرين الجدد للعميد، خلال الشطر الثاني من الموسم الجاري.