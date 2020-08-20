ألماس: “إستلام ملعبي التدريب قبل الإحتفال بالمئوية”

كشف رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر عبد الناصر ألماس عن موعد إستلام مركز التدريب الخاص بفريق مولودية الجزائر.

وتحدث عبد الناصر ألماس في تصريح صحفي على هامش توقيع إتفاقية إنجاز هذا المشروع مع شركة الهندسة والبناء GCB أين تحدث قائلا:

“نسعى قبل الاحتفال بمئوية تأسيس النادي (سنة 2021)، لإستلام ملعبي التدريب، وخلال المرحلة الثانية إستلام بقية المنشآت الخاصة بمركز التدريب”، معترفا بصعوبة الانتهاء من الأشغال كلية (ستتكفل بها أحد فروع سوناطراك) قبل تاريخ المئوية بالنظر إلى صعوبة التحكم في وتيرة سير البناء في مثل هذه المشاريع التي تتأثر -حسبه- بعوامل عديدة.

كما أفاد عبد الناصر ألماس، أن إدارته تقدمت بطلب إلى السلطات العمومية من أجل منح مولودية الجزائر، أحد الملعبين الجديدين (ملعب براقي أو ملعب الدويرة)، اللذين يتم إنجازهما حاليا بالجزائر العاصمة.