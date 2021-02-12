ألماس: “الجميع جاهز لمواجهة الزمالك ونسعى للعودة بنتيجة إيجابية”

الرياضة
  • -
  • 0
ألماس: “الجميع جاهز لمواجهة الزمالك ونسعى للعودة بنتيجة إيجابية”
بقلم أمير بهلول

أكد “عبد الناصر ألماس” رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، أن جميع لاعبي الفريق جاهزون لمواجهة الزمالك في أول مباراة لهم في دوري المجموعات.

وقال “ألماس” في تصريح للإذاعة الوطنية: “الجميع جاهز لمباراة الزمالك، الذي هو فريق قوي”.

وأضاف: “منذ وصولنا لمطار القاهرة تلقينا كل الترحاب من طرف مسؤولي إدارة الزمالك، ونشكر أيضا السفير الجزائري”.

وتابع: “كل اللاعبين مستعدين لأخذ مكانتهم حسب خيارات المدرب والكل جاهز، ولا وجود للإصابات”.

في حين ختم كلامه: “ان شاء الله يرفعوا التحدي وأن نعود بنتيجة إيجابية”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=959107

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com