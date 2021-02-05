ألماس :”الرابطة لم تُرسم تأجيل الداربي ولكن..”

الرياضة
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ألماس :”الرابطة لم تُرسم تأجيل الداربي ولكن..”
بقلم النهار أونلاين

كشف رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، عبد الناصر ألماس، بأن الرابطة المُحترفة لكرة القدم، لم تُرسم لحد الساعة تأجيل الداربي أمام إتحاد العاصمة.

وتحدث قائلا للإذاعة الوطنية :”لحد الساعة لم نتحصل على قرار رسمي من الرابطة بتأجيل المُباراة لحد الساعة”.

ليُضيف :”لسنا قلقين، لأننا تحصلنا على موافقة إتحاد العاصمة، ولكن لا أعتقد بأن هناك مُشكل من أي ناحية”.

وكان الفريقان قد إتفقا، على تعديل تاريخ الداربي، وسط غياب تام لهيئة عبد الكريم مدوار التي لم تُدلي بدلوها لحد الساعة.

وبرر العميد وأبناء سوسطارة موقفهما، بالسماح لزملاء لزملاء بن ساحة بالتركيز على المُباراة التي تنتظرهم أمام الزمالك.


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