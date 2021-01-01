ألماس: “الفريق سيسافر إلى تونس في رحلة خاصة”

تحدث رئيس مجلس إدارة فريق مولودية الجزائر، عبد الناصر ألماس عن السفرية التي ستقود فريقه إلى تونس، تحسبا لمواجهة الصفاقسي.

وصرح ألماس، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “بعثة الفريق ستشد الرحال إلى تونس عبر رحلة خاصة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية“.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر: “قررنا التنقل عبر رحلة خاصة، من أجل إراحة اللاعبين، وتفادي الإرهاق، بالنظر لضغط المباريات الكبير”.

يذكر أن فريق مولودية الجزائر، سيواجه الصفاقسي التونسي، ضمن مباراة الإياب من الدور التمهيدي الثاني لرابطة أبطال إفريقيا.