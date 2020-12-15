ألماس :”المولودية راسلت الكاف من جديد وما يحدث مع بافلز غريب”

عبّر رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، عبد الناصر ألماس، عن إستغرابه مما يحدث لفريقه بخصوص قضية مُباراة بافلز البنيني، في رابطة الأبطال الإفريقية.

وتحدث الرجل الأول في “العميد” للتفلزيون الجزائري قائلا :”لقد راسلنا الكاف من جديد في الساعات الماضية، لمعرفة تطور الوضع”.

وواصل :”ما يحدث غريب، إدارة بافلز لم ترد على مُراسلاتنا لحد الآن، كما أننا لم نتحصل على أسماء الحكام لحد الآن”.

وأكد ألماس، بأن ناديه واثق من نفسه، من أجل حسم الأمور فوق الملعب، أو خارجه على مُستوى أروقة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويُفترض أن تعاد المُباراة بين الجواميس والمولودية، يوم السبت القادم، بعد كان أن تلعب منذ قُرابة أسبوعين عن اليوم.