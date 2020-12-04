ألماس :”بافلز لم يصل إلى الجزائر.. لم نتأهل وكل شيء ممكن”

أوضح رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، عبد الناصر ألماس، بأن نادي بافلز البنيني لم يصل لأرض الجزائر الى غاية صبيحة اليوم الجمعة.

وقال في تصريحات للإذاعة الوطنية :”لحد الآن لم نتحصل على أي معلومة من بافلز، وموعد المُباراة لم يتغير”.

وواصل :”الطرف البنيني يمنح حُججا لا أساس لها من الصحة، لأنه يريد تفادي عقوبات الكاف”.

وأردف :”نحن واثقون من أنفسنا، وقمنا بجميع الإجراءات اللازمة، الحكام ومحافظ المُباراة دونوا كل شيء”.

وختم :”ما دام الحكم لم يُصفر بداية ونهاية المُباراة، فلا يمكن القول بأننا تأهلنا، وكل شيء يبقى ممكنا”

وتُشير كل المعطيات بأن العميد، سيفوز على البساطـ، وسيُرسم ذلك بعد ظهيرة اليوم الجمعة بنسبة كبيرة.