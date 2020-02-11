ألماس: ” توصلنا إلى حل لتسوية وضعية كازوني مع المولودية”

أكد رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر عبد الناصر ألماس، أنه توصل إلى حل نهائي مع المدرب الفرنسي بيرنارد كازوني فيما يخص مستحقاته المالية.

ونشط عبد الناصر ألماس ندوة صحفية صبيحة اليوم الثلاثاء قدم فيها المدرب الجديد للمولودية نبيل نغيز.

وقال ألماس بخصوص المدرب الفرنسي بيرناند كازوني:

“نعمل على تسديد المستحقات العالقة للمدرب كازوني.. المشكل غير متعلق بالأموال، لكنه متعلق بالإجراءات البنكية لأنه كما تعلمون فإن المدرب يتقاضى راتبه بالعملة الصعبة”.

“نعمل رفقة بنك الجزائر من أجل تسوية هذا المشكل، وسنلتقي مع كازوني هذه الأيام من أجل تسوية هذا الأمر”.