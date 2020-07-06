ألماس: ” حان الوقت لإتخاذ قرار إكمال الموسم أو إنهائه”

طالب رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر عبد الناصر ألماس بضرورة إتخاذ القرار النهائي بخصوص إنهاء الموسم الكروي الحالي 2019-2020 من عدمه.

وصرح ألماس لوكالة الأنباء الجزائرية : “حان الوقت للتركيز على بقية الموسم, اللاعبون لم يتدربوا منذ حوالي أربعة أشهر, وهذا أمر لا يصب في مصلحتهم, بالنسبة لي من الصعب جدا استئناف المنافسة, كوننا نتواجد في وضع صحي حساس, علينا اتخاذ قرار : العودة إلى المنافسة من عدمها”.

وقال أيضا: “الرؤية غير واضحة في فريق مولودية الجزائر, سيما وأننا لا نعلم مصير المنافسة, على غرار بقية الفرق. من الصعب الحديث عن الاستقدامات أو التحضير للموسم القادم, خاصة وأن وضعيتنا مجمدة حاليا. وبالرغم من ذلك, إلا أننا أمضينا عقود مع لاعبين من فئات الفريق الشبانية, لتحضيرهم للمستقبل”.