ألماس: “حان الوقت للحديث عن تخفيض أجور اللاعبين”

الرياضة
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ألماس: “حان الوقت للحديث عن تخفيض أجور اللاعبين”
بقلم كريم.تيغرمت

تحدث رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، عبد الناصر ألماس، عن الوضعية التي يعيشها ناديه على غرار مختلف الأندية الوطنية، بالنظر لتوقف البطولة بسبب كورونا.

وصرح عبد الناصر ألماس، للإذاعة الوطنية: “نحن في مواجهة عدو خفي، وعلينا جميعا المساهمة في محاربته”.

وأضاف: “على مستوى مجلس إدارة الفريق نحن في تواصل مع اللاعبين لإيجاد طريقة تسمح لنا بالمساهمة جميعا كفريق في هذه الحملة التطوعية ضد هذا الوباء”.

وتابع: “معظم الأندية تعاني من مشاكل مالية، لذا حان الوقت للحديث عن تخفيض أجور اللاعبين، ولا أظن أن لاعبينا سيعارضون تخفيض رواتبهم خاصة في الوضع الراهن للبلاد”.


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