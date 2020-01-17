ألماس: “سنعلن إسم المدرب الجديد بعد 10 أيام”

أكد الرئيس الجديد لمجلس إدارة مولودية الجزائر، عبد الناصر ألماس، أنه سيتم الإعلان عن هوية المدرب الجديد للفريق خلال الـ10 أيام المقبلة.

وصرح ألماس، للإذاعة الوطنية: “تلقيت الورقة البيضاء من مسؤولي شركة سوناطراك، لإعادة الفريق للسكة الصحيحة، لأن نجاح المولودية، من نجاح سوناطراك”.

وأضاف: “المدرب الجديد للفريق سيكون إسم كبير، وبنسبة كبيرة أجنبي، يملك خبرة في البطولة الوطنية، وسنعلن عن اسمه خلال الـ10 أيام المقبلة”.

وتابع: “باشرنا الإتصالات الأولية مع المدرب المقبل للفريق، في انتظار الدخول معه في مفاوضات رسمية في القريب العاجل”.

وبخصوص المدرب السابق بيرنار كازوني، أوضح عبد الناصر ألماس: “سنعمل على إيجاد حل مع بيرنارد كازوني، للوصول إلى إتفاق يرضي الطرفين”.