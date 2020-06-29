ألماس: ” لا يوجد ثغرات مالية.. هناك بعض الأخطاء في التسيير”

أكد رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر عبد الناصر ألماس أنه تم المصادقة على التقرير المالي لسنة 2019 من طرف الجمعية العامة للمساهمين في فريق مولودية الجزائر أمس الأحد.

وكشف عبد الناصر ألماس أنه لم يتم تسجيل أي ثغرات مالية، باستثناء بعض الأخطاء الإدارية وذلك على هامش حضوره اجتماع الرابطة مع رؤساء أندية الوسط اليوم الإثنين.

وقال: “ناقشنا الحصيلة المالية لسنة 2019 في الجمعية العامة، وتم المصادقة عنها والموافقة من طرف محافظ الحسابات “.

وأضاف: “لا يوجد ثغرات… هناك بعض العقبات ولكن ليست ثغرات مالية، لأن الثغرات تحول مباشرة إلى العدالة، هناك مصاريف مبالغ فيها وبعض الأخطاء، والإنسان ليس معصوم من الخطأ”.