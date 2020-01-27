ألماس: “لن نتهرب من مسؤولياتنا”

أبدى رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، عبد الناصر ألماس، عزمه على تجاوز الظروف الصغبة التي يمر بها الفريق، مؤكدا عدم تهربه من المسؤولية.

وصرح عبد الناصر ألماس، لتلفزيون النهار: “لن نتهرب من مسؤولياتنا، وسنعمل على تجاوز هذه الظروف الصعبة بحكمة”.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر: “المشكل ليس وليد اليوم، الكل على علم بالفوضى التي حدث بعد رحيل المدرب كازوني، والتي تسببت في مشاكل عديدة”.

وتابع عبد الناصر ألماس: “علينا عدم التسرع في اتخاذ قرارات قد تزيد من تأزم الوضع، بما أننا وافقنا على تحمل هذه المسؤولية، علينا مواصلة العمل لإيجاد الحلول”.