ألماس: “لهذا السبب غادر بن دبكة المولودية”

كشف رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، عبد الناصر ألماس، سبب رحيل سفيان بن دبكة، إلى نادي الفتح السعودي، ضمن الميركاتو الشتوي.

وصرح عبد الناصر ألماس، لتلفزيون “النهار”: “بن دبكة، يملك بندا في عقده مع المولودية، يسمح له بمغادرة النادي في حال حصوله على عرض أجنبي”.

وأضاف: “سعينا جاهدين لإقناعه بالبقاء معنا، من خلال تحسيسه بوضعية الفريق، ومدى أهميته في تشكيلتنا، إلا أن اللاعب كان مصمما على المغادرة”.

وبخصوص الحارس فريد شعال، كشف عبد الناصر ألماس، أن رحيله عن الفريق مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة.