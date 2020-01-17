ألماس: “لهذا السبب قررت سوناطراك تجديد إدارة العميد”

إعتبر الرئيس الجديد لمجلس إدارة مولودية الجزائر، عبد الناصر ألماس، أن تنصيبه على رأس العميد، يعد تكليفا وليس تشريفا، مبديا عزمه على النجاح في مهمته الجديدة.

وصرح عبد الناصر ألماس، للإذاعة الوطنية: “العميد هو الأكثر شعبية في الجزائر، والشركة المالكة أرادة ضخ دماء جديدة، لبعث روح في الفريق من جانب التسيير”.

وأضاف: “أسعى لتقديم أفضل ما لدي لتكون فترة تسييري للفريق إيجابية، ولا أخشى قضية البقاء على رأس الفريق لمدة طويلة”.

وتابع: ” الخلاف في إدارة الفريق، كان نتيجة ضعف الهيكلة والتنظيم، لذا مهمتنا الأولى هي وضع هيكلة تناسب فريق محترف بحجم مولودية الجزائر”.

وأَردف عبد الناصر ألماس: “الفريق يحتل مرتبة مشرفة، وهي ضمن أهداف الفريق المسطرة منذ بداية الموسم، والبطولة لازالت طويلة”.