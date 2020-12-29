ألماس :”لهذا السبب مُنع المدير العام لسوناطراك من دخول ملعب 5 جويلية”

الرياضة
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ألماس :”لهذا السبب مُنع المدير العام لسوناطراك من دخول ملعب 5 جويلية”
بقلم يونس رزيق

كشف رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، عبد الناصر ألماس لـ”النهار أون لاين”، بأن سوء تفاهم، كان سببا في حرمان الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، من متابعة مُباراة الصفاقسي.

وتحدث ألماس :”الإجراءات كانت مُشددة، أمس، أمام مدخل ملعب 5 جويلية، وكان هناك سوء تفاهم بين عون الأمن والسيد حكار”.

وواصل :”نحن كإدارة، أعلمنا أعوان الأمن بقدوم الرئيس المدير العام، وقمنا بدورنا، وانتظرناه، ولكنه غضب وقرر المُغادرة”.

وختم :”من غير المعقول أن يُمنع الرجل الأول في الشركة التي تعتبر الممول الرئيسي للنادي، من دخول الملعب”.


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