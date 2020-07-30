ألماس: ” ماحدث فضيحة.. وسنلجأ إلى محكمة التاس”

إستنكر رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر عبد الناصر ألماس، تسليم لقب البطولة لفريق شباب بلوزداد من قبل المكتب الفيدرالي التابع للإتحاد الجزائري لكرة القدم.

وتحدث عبد الناصر ألماس في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عن تطبيق الخيار الثالث من الإستشارة الكتابية الموجهة لأعضاء الجمعية العامة قائلا:

“اعتبر القرار الذي اتخذه المكتب الفيدرالي غير منطقي على الاطلاق. إنها فضيحة نندد بها بشدة… لا أفهم لماذا نعلن عن هوية البطل دون تحديد الأندية النازلة ؟. كرد فعل أول ، سنوجه شكوى إلى الاتحادية ، من أجل احترام الإجراءات ، إذا لم نتلقى ردا إيجابيا ، سنقدم طلبًا على مستوى المحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية . موقفنا كان مع خيار الموسم الأبيض ، دون تحديد بطل.”