ألماس: “مسؤولو بافلز تجاهلوا إعلامنا بموعد وصولهم إلى الجزائر”

كشف رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، نصر الدين ألماس، أن مسؤولي نادي بافلز لم يعلموهم بموعد وصولهم إلى الجزائر.

وصرح ألماس، في حوار لموقع “كووورة” العربي: “نادي بافلز لم يخطرنا بموعد وصوله إلى الجزائر، وبأي طريقة، رغم أننا أرسلنا طلبا رسميا في وقت سابق”.

وأضاف رئيس مجلس إدارة العميد: “نحن حريصون على توفير كل المتطلبات لبعثة نادي بافلز، كما قمنا بتجهيز تراخيص دخولهم”.

يذكر أن بعثة نادي بافلز البنيني، منتظرة اليوم الأربعاء بالجزائر، تحسبا لخوض مباراة العودة من الدور التمهيدي الأول لرابطة أبطال إفريقيا، والمقررة هذا الجمعة بملعب “5 جويلية”.