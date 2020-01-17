“ألماس”: “مولودية الجزائر لا تتخبط في المشاكل والبطولة مزالها طويلة” !

أكد رئيس مجلس إدارة “مولودية الجزائر، “ألماس”، أن الفريق لا يتخبط في المشاكل ولا يزال ينافس على لقب البطولة.

وقال ألماس في تصريح للإذاعة الوطنية: “الفريق لا يتخبط في المشاكل، نحن في المرتبة الثانية والبطولة لا تزال طويلة، وتواجدنا في هذه المرتبة من ضمن أهداف الفريق”.

وأضاف: “من حق الجماهير أن تطلب بالتتويجات وشركة سوناطراك قررت ضخ دماء جديدة في التسيير من أجل وضعه في السكة من جديد”.

وتابع: “سأحاول أن أضع كل إمكانياتي من أجل تقديم إضافة إيجابية للفريق سواء كانت المدة 6 أشهر، عام أو 20 سنة”.