“ألماس”: “مولودية الجزائر لا تتخبط في المشاكل والبطولة مزالها طويلة” !

الرياضة
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“ألماس”: “مولودية الجزائر لا تتخبط في المشاكل والبطولة مزالها طويلة” !
بقلم أمير بهلول

أكد رئيس مجلس إدارة “مولودية الجزائر، “ألماس”، أن الفريق لا يتخبط في المشاكل ولا يزال ينافس على لقب البطولة.

وقال ألماس في تصريح للإذاعة الوطنية: “الفريق لا يتخبط في المشاكل، نحن في المرتبة الثانية والبطولة لا تزال طويلة، وتواجدنا في هذه المرتبة من ضمن أهداف الفريق”.

وأضاف: “من حق الجماهير أن تطلب بالتتويجات وشركة سوناطراك قررت ضخ دماء جديدة في التسيير من أجل وضعه في السكة من جديد”.

وتابع: “سأحاول أن أضع كل إمكانياتي من أجل تقديم إضافة إيجابية للفريق سواء كانت المدة 6 أشهر، عام أو 20 سنة”.


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