ألماس: ” نادي بافلز منتظر في الجزائر هذا السبت”

وكشف ألماس عن مخطط رحلة العودة التي سيخوضها الفريق البنيني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية قائلا:

“بعد مراسلة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، سوينا كل الأمور في ظرف 24 ساعة، حيث قمنا بحجز أماكن للوفد البنيني ليوم السبت 19 ديسمبر عبر الدار البيضاء، كما تحصلنا لهم على موافقة الدخول للبلاد و سوينا مشكل التأشيرات. وسيجري اللقاء مبدئيا يوم الاثنين 21 ديسمبر. الكرة في مرمى النادي البنيني الآن”.

وأضاف ألماس يقول: “في حال عدم مجيئ النادي البنيني من جديد، سنتصل بالكاف للحصول على تعويضات”.