ألماس: ” نرفض منح لقب البطولة لأي فريق آخر في حال إلغاء الموسم”

حذّرت إدارة مولودية الجزائر الإتحاد الجزائري لكرة القدم من اتخاذ قرار توقيف المنافسة ومنح اللقب إلى متصدر الترتيب الحالي شباب بلوزداد.

وتحدث عبد الناصر ألماس في اتصال بـ “النهار”، عن القرارات التي سيخرج بها المكتب الفيدرالي في اجتماعه المقرر يوم غد الأربعاء.

وقال: “علينا أن لا نتسرع للحكم على القرارات التي سيخرج بها اجتماع المكتب الفيدرالي، لكننا نرفض اقتراح منح اللقب للمتصدر جملة وتفصيلا، وبالنسبة لنا لا يعقل منح لقب البطولة لفريق على حساب فريق آخر قبل 8 جولات عن نهاية الموسم، والمولودية تنقصها مباراة متأخرة”.

وأضاف: “كنا قد صرحنا في اجتماع الرابطة مع أندية الوسط، بأنه مع صعوبة الموقف وتصاعد عدد المصابين بهذه الجائحة، فإن استمرار الموسم شبه مستحيل، وأنه يتوجب علينا التحضير للموسم المقبل، وفي حال توقيف البطولة المولودية ليست بعيدة عن اللقب، وإذا لعبنا مباراة متأخرة سنكون في المركز الأول مع شباب بلوزداد، بالإضافة إلى أن المولودية ستستقبل في 5 مباريات داخل الديار، لكن صحة اللاعبين فوق كل اعتبار”.