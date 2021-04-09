ألماس: “نريد العودة بالتأهل من تونس”

أكد “عبد الناصر ألماس”، رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر أن اللاعبون واعون بالمسؤولية ويريدون العودة بتأشيرة التأهل.

وقال “ألماس” في تصريح للإذاعة الوطنية: “اللاعبين نسيوا هزيمة الزمالك وهم مركزين على مباراة الغد أمام الترجي”.

وأضاف: “الفريق مقيم في ظروف جد مريحة، نضع آخر الروتوشات قبل المباراة، واللاعبون لديهم الرغبة لتحقيق التأهل”.

وتابع: “المولودية لديها تعداد ثري، شعال وبن عليجية لن يشاركا لأنهما معاقبان بسبب تصرفاتهما كما أن عودة فريوي مفيدة في خط الهجوم”.

وختم كلامه: “ليس من اختصاصي اختيار التشكيلة الأساسية، وسنرى من سيكون الحارس فالمدرب هو المتكفل بهذه الأمور”.