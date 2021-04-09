ألماس: “نريد العودة بالتأهل من تونس”

الرياضة
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ألماس: “نريد العودة بالتأهل من تونس”
بقلم أمير بهلول

أكد “عبد الناصر ألماس”، رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر أن اللاعبون واعون بالمسؤولية ويريدون العودة بتأشيرة التأهل.

وقال “ألماس” في تصريح للإذاعة الوطنية: “اللاعبين نسيوا هزيمة الزمالك وهم مركزين على مباراة الغد أمام الترجي”.

وأضاف: “الفريق مقيم في ظروف جد مريحة، نضع آخر الروتوشات قبل المباراة، واللاعبون لديهم الرغبة لتحقيق التأهل”.

وتابع: “المولودية لديها تعداد ثري، شعال وبن عليجية لن يشاركا لأنهما معاقبان بسبب تصرفاتهما كما أن عودة فريوي مفيدة في خط الهجوم”.

وختم كلامه: “ليس من اختصاصي اختيار التشكيلة الأساسية، وسنرى من سيكون الحارس فالمدرب هو المتكفل بهذه الأمور”.


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