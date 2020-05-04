ألماس: “نريد حل نهائي لبطولة هذا الموسم”

طالب رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، عبد لناصر ألماس، بضرورة إيجاد حل نهائي لبقية الموسم الكروي الجاري في أقرب فرصة.

وقال ألماس، في هذا الخصوص، في تصريح لتلفزيون “النهار”: “نعلم ان كل شيء مرتبط بقرار سياسي، لكننا نريد معرفة نسبة احتمال إنهاء الموسم، من عدمه”.

وأضاف: “نحن نقترب من نهاية فترة الحجر المحددة ليوم 14 ماي، وفي حال قررت الحكومة تمديد الحجر من جديد نأمل في أن يتم اتخاذ قرار نهائي بخصوص البطولة”.

وتابع رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر: “في حال تقرر إستئناف البطولة شهر سبتمبر، فإن الوضعية ستكون كارثية فيما يخص الموسم المقبل”.

وختم عبد الناصر ألماس: “يجب ايجاد حل نهائي بقية الموسم الجاري من البطولة الوطنية، حتى تكون لدينا نظرة واضحة عن الطريقة التي سنعمل بها”.