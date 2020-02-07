ألماس: “نغيز يعرف بيت العميد وهذا هو الهدف المسطر له”

كشف رئيس مجلس إدارو مولودية الجزائري، عبد الناصر ألماس، الأهداف المسطرة من إدارة النادي، للمدرب الجديد نبيل نغيز.

وصرح عبد الناصر ألماس، في هذا الخصوص، للإذاعة الوطنية: “استقدامنا لنبيل نغيز، كان بالنظر لمعرفته الجديدة للبطولة الوطنية، وبيت المولودية”.

وبخصوص الهدف المسطر من إدارة الفريق مع المدرب الجديد أوضح ألماس: “نحن متمسكون بهدفنا، وهو إنهاء الموسم في البوديوم”.

يذكر أن إدارة العميد، تعاقدت مع المدرب نبيل نغيز، لخلافة بيرنار كازوني، على العارضة الفنية لمولودية الجزائر، المتواجد حاليا في المركز الثاني من ترتيب البطولة.