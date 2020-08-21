ألماس: “نغيز يقدم عمل جبار وسنقوم باستقدامات نوعية”

أثنى رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، عبد الناصر ألماس، على مدربه نبيل نغيز، مؤكدا أن هذا الأخير يقوم بعمل جبار، كما تحدث عن استقدامات الفريق مؤكدا أنها ستكون نوعية.

وصرح ألماس، لتلفزيون “النهار”: “هناك بعض الإشاعات التي لا أساس لها من الصحة، المدرب نغيز يقوم بعمل جبار، ونحن نحضر في سرية تامة”.

وأضاف: “فضلنا العمل في صمت، لأن فترة الميكاتو ليست سهلة، ونحن نعمل بكل رزانة لتكون استقداماتنا نوعية، حسب احتياجات الفريق”.

وتابع عبد الناصر ألماس: “تنتظرنا تحديات كبيرة الموسم الأول، أين سنلعب الأدوار الأولى في البطولة، بالإضافة إلى عودتنا لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا، وحتى الكأس العربية في حال تمت دعوتنا.