ألماس : “وفرنا كل الظروف للفريق وهدفنا تشريف الراية الوطنية”

أكد رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، نصر الدين ألماس توفير إدارته كل الظروف اللازمة للفريق، لتشريف الجزائر في خرجته الإفريقية.

وصرح ألماس، اليوم الأربعاء، للتطبيق الرسمي للعميد: “وضعنا كل الإمكانيات اللازمة تحت تصرف الطاقم الفني للفريق واللاعبين، استعداد للمنافسة الإفريقية”.

وأَضاف: “كفريق جزائري، نأمل في تشريف الراية الوطنية في إفريقا، في أول خرجة لنا ضمن رابطة الأبطال، خاصة بعدما حققه الخضر مؤخرا”.

وتابع نصر الدين ألماس: “هدفنا لهذا الموسم هو لعب الأدوار الأولى وتحقيق لقب لاسعاد انصارنا تزامنا مع مؤوية الفريق”.

وجاءت هذه التصريحات من رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، نصر الدين ألماس، خلال توديعه بعثة الفريق، التي توجهت إلى البنين لمواجهة نادي بافلز ضمن الدور التمهيدي الأول من رابطة أبطال إفريقيا.