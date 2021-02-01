ألماس يضع النقاط على الحروف بخصوص أزمة المستحقات

وضع رئيس مجلس إدارة فريق مولودية الجزائر عبد الناصر ألماس النقاط على الحروف بخصوص أزمة المستحقات الموجودة في بيت العميد.

ألماس قال في حوار خاص مع الصفحة الرسمية للعميد على “فايسبوك”:”الأزمة المالية موجودة حاليا في كل أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا التي أثرت اقتصاديا واجتماعيا”.

“الأموال أصبحت غير موجودة بالقدر الكافي وكل الأندية الجزائرية يُعاني لاعبوها من تأخر الأجور الشهرية”.

“تراجع نتائج الفريق ذهني وليس مُرتبط بالأموال وحتى نوضح أكثر فإن زملاء حشود يُدينون بثلاثة أشهر وبمجرد دخول الأموال قريبا سنسوي الوضعية”.