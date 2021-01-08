ألماس ينفي الشائعات بخصوص سوء الاستقبال في صفاقس

نفى رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، عبد الناصر ألماس، ما تم تداوله في الأيام الماضية، عن سوء الاستقبال الذي وجدته تشكيلة الفريق العاصمي في تونس، قبل مواجهة النادي الصفاقسي.

وقال في تصريحات للإذاعة الوطنية :”الإستقبال من طرف الأشقاء كان حارا وفي المُستوى المطلوب، ونشكرهم على ذلك”.

ليُردف :”كل شيء سار على أحسن ما يُرام، وما حدث في الكواليس أمر آخر، ولكننا عرفنا كيفية رفع التحدي”.

وأوضح الرجل القوي في “العميد”، بأن زملاء بلال بن ساحة، أظهروا الرجولة اللازمة، من أجل المرور لدور المجموعات.

وكان زملاء القائد عبد الرحمن حشود، قد خسروا بهدف دون رد في تونس، ولكنهم تأهلوا للمرحلة القادمة، بفضل فوز الذهاب.