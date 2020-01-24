ألماس يوضّح إمكانية عودة كازوني لتدريب المولودية!

أوضح رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر عبد الناصر ألماس إمكانية عودة المدرب الفرنسي بيرنارد كازوني لتدريب العميد.

وتحدث عبد الناصر ألماس في تصريح للقناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة عن وضعية الطاقم الفني للمولودية قائلا:

“فيما يخص قضية المدرب فإن المولودية من الناحية القانونية في الوقت الحالي مربوطة بعقد مع المدرب الفرنسي بيرنارد كازوني، والقانون يمنعنا من التعاقد مع أي مدرب قبل تسوية وضعية هذا المدرب”.

وأَضاف: “من الناحية المالية لو نتسرع سيكون لدينا عواقب سلبية، وعلينا أن نتفادى هذه الأخطاء خاصة من الناحية المالية”

وإختتم حديثه قائلا: “كازوني لديه عقد يحميه، وسنعمل جاهدين من أجل تسوية وضعيته، وسنتفاوض حول قضية البقاء أو الإنسحاب”.