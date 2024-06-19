ألمانيا أول المتأهلين للدور الثاني من “أورو 2024”

فاز منتخب ألمانيا، اليوم الأربعاء، على منتخب المجر، في ثاني مباراة لهما ضمن بطولة أمم أوروبا 2024.

وتمكن المنتخب الألماني، من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة الـ22 من عمر الشوط الأول، عن طريق اللاعب موسيالا.

وخلال الشوط الثاني، تمكن النجم غوندوغان، في الدقيقة الـ67، من تعميق الفارق لصالح المنتخب الألماني.

وبهذا الفوز الثاني على التوالي، يتصدر منتخب ألمانيا مجموعته الأولى، برصيد ستة نقاط، متبوعا بمنتخب سويسرا بثلاثة نقاط، فيما يبقة منتخبي المجر، واسكتلندا بدون رصيد.