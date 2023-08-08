ألمانيا: إجلاء 13 ألف شخص بعد اكتشاف قنبلة من الحرب العالمية الثانية

لا تزال تربة المدن الألمانية مليئة بالقنابل غير المنفجرة التي يتم اكتشافها بانتظام في مواقع البناء.

وقال رجال الإطفاء في المدينة يوم الاثنين إنه تم استدعاء حوالي 13 ألف شخص. لمغادرة منازلهم مؤقتًا في منطقة دوسلدورف بغرب ألمانيا. بعد اكتشاف قنبلة أمريكية تعود إلى الحرب العالمية الثانية.

وتم اكتشاف القنبلة أثناء العمل في هذه المنطقة بالقرب من حديقة الحيوانات، وفقًا لبيان صحفي لرجال الإطفاء.

لا تزال الأرض في المدن الألمانية مليئة بالقنابل غير المنفجرة. التي يتم اكتشافها بانتظام في مواقع البناء، بعد 78 عامًا من نهاية الحرب العالمية الثانية.

في ديسمبر 2021، انفجرت قنبلة من الحرب العالمية الثانية في موقع بناء بالقرب من محطة قطار ميونيخ. مما أدى إلى إصابة أربعة منهم وتعطيل حركة السكك الحديدية.