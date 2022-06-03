ألمانيا: إصابة شرطيين في إطلاق نار بولاية سارلاند

اعتقلت الشرطة في ألمانيا جزائريا يبلغ 36 عاما، قام بانتزاع هاتف محمول من يد رجل. ثم حاول تمزيق العقد من عنق شاب يبلغ من العمر 19 عامًا من Mücke.

وحسب الإعلام المحلي الألماني فإن صرخات الشهود الذي كانوا في الشارع حالت دون سرقة القلادة.

وهرب الجزائري حيث تبعه ضابط شرطة بمساعدة المارة. أين تمكن من إلقاء القبض عليه وهو طالب لجوء من الجزائر.

كما كشفت التحقيقات أن الجزائري انتزع القلادة من امرأة تبلغ من العمر 63 عامًا. وبناءً على طلب مكتب المدعي العام في Gießen. حيث قدم المحققون الشاب البالغ من العمر 36 عامًا أمام قاضي التحقيق.

وصدرت مذكرة توقيف بحق الرجل وهو الآن في مركز اعتقال. حيث تبحث الشرطة عن شهود على الجريمة، لا سيما الرجل الذي سُرق هاتفه المحمول من يده.

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