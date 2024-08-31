ألمانيا: إصابة 5 أشخاص في هجوم بالسكاكين في سيغن

أُصيب خمسة أشخاص، الجمعة، في وقت مبكر من المساء. في هجوم بسكين في سيغن، خلال وجودهم على متن حافلة شمال غرب ألمانيا، حسبما أعلنت الشرطة الألمانية.

وكانت الحافلة متجهة إلى المهرجان البلدي في سيغن وكان على متنها 40 راكبا وقت وقوع الحادث. وتم القبض على المشتبه به من قبل سلطات إنفاذ القانون في الموقع.

ومن بين المصابين الخمسة، هناك ثلاثة إصاباتهم خطيرة. وتقول الشرطة إنه ليس لديها “معلومات عن هجوم إرهابي”. وتطلب عدم نشر “معلومات كاذبة”.

وتنفذ قوات إنفاذ القانون في دورتموند عملية، حيث قامت بتطويق مسرح الجريمة وتقوم باستجواب الشهود.