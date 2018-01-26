ألمانيا: إعادة بعث مفاوضات “حكومة الإئتلاف”

ستبدأ الأحزاب الكبرى في ألماني اليوم الجمعة الجمعة مفاوضاتها، بهدف تشكيل حكومة “ائتلاف كبير”وفق ما أعلن رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي مارتن شولتز.

ومن المقرر عقد لقاء ثلاثي بين أنغيلا ميركل، رئيسة الاتحاد الديموقراطي المسيحي (محافظ).

وحليفها البافاري هورست سيهوفر رئيس الاتحاد الديموقراطي الاجتماعي (محافظ) وزعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي مارتن شولتز، ابتداء صبيحة غد الجمعة.

وفي وقت بدأ ينفذ فيه صبر الشركاء الاوروبيين لألمانيا على غرار قسم من الألمان، قال شولتز مساء الخميس إن المفاوضات ستتم بسرعة.

وأضاف “سنتفاوض بالتأكيد بشكل مكثف وسريع في الأسبوعين المقبلين ولكن من دون أي تسرع”.

وسيكون على أعضاء الحزب البالغ عددهم 440 ألفا أن يصوتوا على أي مشروع ائتلاف.

وأجرى المحافظون والاشتراكيون الديموقراطيون منذ بداية جانفي مشاورات تمهيدية مجدية لإعداد “خريطة طريق” للإصلاحات التي ينوون مباشرتها معا.

ويفترض أن تتيح المفاوضات التي تبدأ الجمعة، للأحزاب الثلاثة، تحديد التفاصيل الدقيقة لمشاريعها.