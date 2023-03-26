ألمانيا: إلغاء جميع الرحلات الجوية نحو ميونيخ اليوم وغدا

ألغى مطار ميونيخ ، ثاني أكثر المطارات ازدحاما في ألمانيا، جميع الرحلات الجوية المنتظمة المقررة في 26 و 27 مارس. بعد إضراب عمال النقل في البلاد.

في بيان صحفي، نصحت سلطات المطار المسافرين المتأثرين بهذه الإلغاءات بالاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم. وتجنب السفر إلى المطار.

وقالت هيئة المطار في بيان: “يومي الأحد 26 مارس والاثنين 27 مارس 2023. لن تكون هناك حركة ركاب منتظمة في مطار ميونيخ بسبب الإضرابات طوال اليوم”.

ويأتي الإضراب بعد إعلان النقابات العمالية الألمانية عن إضراب وطني حيث يسعى عمال النقل إلى ظروف عمل أفضل وأجور أعلى. كجزء من الإضراب ، سيتوقف موظفو النقل العام ، وكذلك موظفو الأمن والأرض عن العمل لمدة 24 ساعة.

علاوة على ذلك ، كشف مطار فرانكفورت ، أكبر مركز في البلاد. أنه من المتوقع أن يتسبب الإضراب في اضطرابات كبيرة يوم الاثنين وحث الركاب على عدم السفر إلى المطار.

وقالت الشركة المشغلة في بيان “العمليات في مطار فرانكفورت ستتوقف بشدة على مدار اليوم في 27 مارس. ننصح الركاب بشدة بالامتناع عن السفر إلى المطار.”

وتطالب النقابة، التي تتحدث نيابة عن 2.5 مليون عامل في القطاع العام ، بزيادة الأجور بنسبة 10.5 في المائة. والتي لا يمكن أن تقل عن 500 يورو.

ومن المتوقع إجراء جولة جديدة من المفاوضات الأسبوع المقبل. في حين عرض أرباب العمل حتى الآن ما مجموعه 5 في المائة زيادات تم تقديمها على مرحلتين بالإضافة إلى مدفوعات لمرة واحدة بقيمة 2500 يورو.

بالإضافة إلى ذلك ، تسعى EVG ، التي تمثل العديد من عمال السكك الحديدية ، إلى زيادة بنسبة 12 في المائة. بينما عرض أرباب العمل أيضًا زيادة على مرحلتين تصل إلى إجمالي 5 في المائة بالإضافة إلى مدفوعات لمرة واحدة.

ومن المقرر أن يكون هذا أحد أكبر الإضرابات التي شهدتها ألمانيا في العقود الثلاثة الماضية. حيث خرج العديد من عمال السكك الحديدية أيضًا يوم الاثنين.