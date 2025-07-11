ألمانيا.. القبض على المشتبه به في قتل الجزائرية رحمة عياط

كشفت السفارة الجزائرية ببرلين، عن القبض على المشتبه به، في قضية مقتل المواطنة الجزائرية رحمة عياط، والمقيمة بمدينة هانوفر الألمانية، يوم 4 جويلية الجاري.

وقالت السفارة، في بيان لها، أنها أخذت علما بأن المشتبه به تم إلقاء القبض عليه ويوجد حاليا قيد التحقيق.

وأكدت السفارة، بأن القنصلية العامة للجزائر بفرانكفورت، على تواصل مستمر مع الجهات الألمانية المختصة بمدينة هانوفر لمتابعة تطورات هذه الحادثة المؤسفة من أجل الكشف عن ملابساتها.

هذا وأعربت السفارة، عن بالغ تأثرها وعميق حزنها معبرة عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وذوي وأقارب الفقيدة.

كما أكدت أنها تتابع، بالتنسيق مع القنصلية العامة للجزائر بفرانكفورت، هذه القضية عن كثب. حيث تم اتخاذ كافة الترتيبات والتدابير اللازمة من أجل التكفل وتسهيل وتسريع عملية نقل جثمان الفقيدة ليوارى الثرى في أرض الوطن.

وإذ تعرب السفارة عن امتنانها لروح التضامن والتعاطف والمواساة التي عبرت عنها جاليتنا الوطنية بألمانيا اتجاه الفقيدة وأسرتها. فإنها تدعوها إلى التحلي بالحكمة والهدوء. ووضع ثقتهم في مصالح السفارة والقنصلية العامة. اللتان تسهران على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة في مثل هذه الحالات. عملا بأحكام اتفاقات التعاون الثنائية المبرمة بين البلدين.