ألمانيا المحطة الأولى في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر2001

أكّد، الباحث في شؤون تيارات الإسلام السياسي، عمرو فاروق، أن ألمانيا كانت المحطة الأولى، في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر2001 على أمريكا.

وأوضح فاروق، في تصريح أن هناك خلية متشددة تكونت داخل مسجد “القدس” بمدينة هامبورغ الألمانية، وعددها 7 أفراد.

حيث، تزعمها المهندس المصري محمد عطا، إلى جانب اليمني رمزي بن الشيبة، ومروان الشحي، والمغاربة كل من سعيد بحاجي، وزكريا الصبار، ومنير المتصدق، وعبد الغني مزودي، واللبناني زياد جراح.

وأكد فاروق، أن العقل المدبر لخلية هامبورغ والشخصية المؤثرة التي كانت تمسك بيدها كافة الخيوط التي تحرك أعضاء الشبكة

الآخرين هو بالفعل الطالب المصري محمد عطا، الذي قاد الطائرة التي ضربت البرج الجنوبي من مركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر 2001.

ولفت فاروق، إلى أنه في عام 1999 اتفق أعضاء خلية هامبورغ فيما بينهم على توظيف الطيران المدني في استهداف ومهاجمة الولايات المتحدة،.

مشيرا، إلى أن مجموعة منهم سافرت إلى أفغانستان لمناقشة التفاصيل مع قيادات تنظيم القاعدة، والحصول على الدعم المالي واللوجستي.

وقال فاروق، إن تنظيم القاعدة جهز 13 مسلحا، تحت مسمى كتيبة الشهداء، وأصبحوا معروفين بالنسبة للمحققين الأمريكيين باسم “العضلات”.