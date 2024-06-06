ألمانيا: امرأة تظل معلقة على شجرة 60 ساعة هربا من الفيضانات

أنقذت الشرطة الألمانية امرأة ظلت على قمة شجرة لأكثر من 60 ساعة هربا من الفيضانات. التي أودت بحياة خمسة أشخاص على الأقل في بافاريا.

بينما خلفت الفيضانات ما لا يقل عن 5 قتلى في جنوب ألمانيا،.ظلت امرأة تبلغ من العمر 32 عاما جاثمة على قمة شجرة لأكثر من 60 ساعة هربا من الفيضانات. حسبما ذكرت الصحافة الألمانية بما في ذلك صحيفة بيلد.

وكانت المرأة مفقودة منذ مساء السبت، وتم العثور عليها يوم الثلاثاء 4 جوان في غابة بالقرب من بلدة نيو أولم. حسبما أوضحت الشرطة البافارية على موقعها على الإنترنت.

وتم رصد المرأة باستخدام طائرة بدون طيار، ووجدت ملجأ في أعلى شجرة مقتلعة، على ارتفاع حوالي مترين فوق الماء.

وبحسب صحيفة بيلد، فإن هذه المرأة اتصلت برقم الطوارئ بنفسها يوم السبت حوالي الساعة 11:30 مساءً. لكن الاتصال بخدمات الطوارئ انقطع بعد ذلك.

ولم تصب المرأة بأذى تقريبًا، إلا أنها كانت ضعيفة وتعاني من الجفاف. حيث تم نقل الضحية إلى المستشفى.

وأوضح متحدث باسم الشرطة لصحيفة بيلد: “بالنظر إلى الأخبار السيئة العديدة التي ظهرت في الأيام الأخيرة. فإن هذه القصة تمثل أيضًا بصيص أمل بالنسبة لنا كشرطة، ولهذا السبب أعلنا عنها”.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت منذ يوم الجمعة في جنوب البلاد. في فيضانات دفعت إلى حشد أكثر من 60 ألف من رجال الإنقاذ في بافاريا. وتسببوا في إجلاء أكثر من 6000 شخص في هذه المنطقة.

وارتفعت حصيلة القتلى إلى 5 أشخاص على الأقل، الثلاثاء. بعد وفاة امرأة تبلغ من العمر 52 عاما وجدت نفسها محاصرة في سيارتها وسط مياه الفيضانات، بحسب الشرطة.